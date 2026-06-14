God of War Laufey quando esce? Arriva una potenziale finestra di lancio su PS5, ed è più vicina del previsto

Come probabilmente saprete, il titolo è stato presentato ufficialmente durante lo State of Play di questo mese con una lunga dimostrazione di circa venti minuti di gameplay. Tuttavia, al termine del reveal non è stata indicata alcuna data di uscita, nemmeno una finestra generica, lasciando temere una lunga attesa.

Stando alle fonti del noto insider NateTheHate , considerato tra i più affidabili del panorama videoludico, God of War Laufey potrebbe non farsi attendere troppo. Secondo le sue informazioni, l'obiettivo di Sony sarebbe quello di pubblicare il gioco su PS5 nella prima metà del 2027 .

Anche Until Dawn 2 nella prima metà del 2027?

Le fonti di NateTheHate, però, dipingono uno scenario diverso: un lancio entro meno di un anno da ora. Lo stesso insider, tuttavia, mette le mani avanti e, precisa che i piani potrebbero cambiare e che la finestra potrebbe slittare, ad esempio alla seconda metà del 2027 (con tempistiche che sarebbero comunque molto contenute) o oltre.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"L'ultima volta che ne ho sentito parlare, l'obiettivo era la prima metà del 2027. Potrebbe cambiare, ma a un certo punto quella era la speranza", ha dichiarato su X.

Rispondendo a un altro utente, NateTheHate ha poi suggerito che anche Until Dawn 2, anch'esso mostrato allo State of Play e attualmente previsto genericamente per il 2027, potrebbe arrivare nella prima metà dell'anno.

Negli ultimi mesi l'insider ha condiviso diverse soffiate rivelatesi corrette: ad esempio, in tempi non sospetti aveva anticipato l'annuncio di Star Fox e del remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ciò non significa che ogni sua indiscrezione sia necessariamente accurata, dunque il consiglio resta quello di prendere tutto con le dovute cautele, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di PlayStation.