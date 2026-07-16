Deborah Ann Woll non si scompone di fronte all'odio online per God of War Laufey: "So solo che il gioco è ottimo"

God of War Laufey è stato senza dubbio il gioco più chiacchierato del recente State of Play di Sony, con un'ampia sezione di gameplay dedicata a quello che è il primo capitolo della serie a non vedere Kratos nei panni del protagonista. L'annuncio che il ruolo centrale sarebbe andato a Faye , la defunta moglie di Kratos, non è stato accolto bene da una parte, per quanto minoritaria, del pubblico online, e da allora il gioco è diventato bersaglio di una serie di critiche accese, per quanto non diffusissime. Gran parte di questa ostilità si è concentrata sulla protagonista Deborah Ann Woll , che presta volto e voce a Faye. Fortunatamente, l'attrice sembra aver trovato un modo efficace per gestire la situazione.

La reazione dell'attrice

"Sinceramente pensavo che mi avrebbe toccata molto di più. Ma primo, non sono sui social e questo aiuta, e secondo, non saprei, mi sento completamente indifferente perché so semplicemente che il gioco è ottimo", ha raccontato Woll alla content creator di TikTok Quinnphobic durante il Florida SuperCon. "Va benissimo se non è il vostro genere, ma in nessun universo può dirsi un brutto gioco."

Woll è coinvolta nello sviluppo del titolo da diversi anni, dato che Sony Santa Monica lavora a questo progetto da quasi un decennio. Contrariamente a quanto suggerito da certe narrazioni polemiche diffuse su YouTube, l'attrice ha precisato che gli elementi narrativi del gioco non hanno nulla a che vedere con questioni di genere.

"Questa è la storia di un genitore. È una storia sul rimorso. Parla di diventare una persona migliore rispetto a quella che si era prima", aveva dichiarato in una precedente intervista.

Oltre a Faye, God of War Laufey include anche Jack Quaid, noto per The Boys, nei panni di Phranque, un personaggio a forma di cubo gelatinoso che potrebbe rivelarsi una delle sorprese più riuscite del gioco. Il titolo arriverà su PS5 e, avendo già confermato una versione fisica, uscirà probabilmente nel corso del 2027, prima che Sony interrompa la produzione di dischi per videogiochi nel gennaio 2028.