Non solo Odissea: i migliori videogiochi ispirati dalla mitologia greca

L'arrivo di Odissea (The Odyssey), il nuovo film del celebre regista Christopher Nolan, ha riacceso i riflettori su tutto ciò che riguarda la mitologia greca. Del resto, come tutte le grandi tradizioni del mito e del folklore, quella ellenica ha influenzato l'arte in ogni sua forma sin dall'antichità: basta guardare al passato per trovare libri, poemi, dipinti e sculture ispirati alle storie di divinità ed eroi. In epoca moderna questa eredità non è certo andata perduta, ma ha continuato a vivere attraverso nuovi linguaggi espressivi come il cinema, il fumetto e, naturalmente, anche i videogiochi.

Le mitologie di tutto il mondo sono state adattate in innumerevoli videogiochi, ma quella greca occupa senza dubbio un posto speciale. Il primo titolo che viene in mente è inevitabilmente God of War: la storia di vendetta di Kratos contro il pantheon dell'Olimpo, e in particolare contro suo padre Zeus, è ormai una delle più iconiche dell'intero medium. La trilogia originale di Santa Monica Studio, però, rappresenta soltanto il filo di Arianna che introduce a un vero e proprio labirinto di giochi appartenenti ai generi più disparati.

Action, RPG, strategici, hack and slash, roguelike e persino visual novel: è difficile trovare un genere che non abbia attinto, almeno una volta, ai miti dell'antica Grecia. Forse si salvano soltanto gli sportivi, anche se non ci metteremmo la mano sul fuoco.

Se dopo aver visto Odissea vi è venuta voglia di esplorare il mondo della mitologia greca attraverso i videogiochi, ecco alcuni titoli da recuperare.