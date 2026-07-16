Il gameplay di Rayman Origins: Enhanced Edition è stato mostrato con un trailer

Ubisoft ha inoltre implementato numerose migliorie alla qualità della vita , come la possibilità di saltare le sequenze d'intermezzo, velocizzare le animazioni di fine livello, gestire la corsa e riassegnare completamente i comandi.

Rayman Legends Retold sarà doppiato in italiano, annuncia Ubisoft

Parliamo infatti di un'opera di rimasterizzazione a base di texture aggiornate a 4K e un livello di dettaglio alla pari con gli standard odierni, dotata però anche del supporto alla vibrazione e al feedback aptico laddove disponibile.

Come si può vedere nel video, l'esperienza ha mantenuto intatta la freschezza delle sue meccaniche arcade, andando però a migliorare il comparto tecnico e a introdurre alcune novità anche sotto il profilo dei contenuti.

Ubisoft ha pubblicato un trailer del gameplay di Rayman Origins: Enhanced Edition , la remaster del divertente platform del 2011 che sarà disponibile gratuitamente dal 1 ottobre per tutti gli utenti che acquisteranno Rayman Legends: Retold.

I nuovi contenuti

Annunciato esattamente un mese fa, Rayman Origins: Enhanced Edition includerà anche tutti i contenuti che finora erano stati un'esclusiva della versione PlayStation Vita, a cominciare dalle Reliquie: collezionabili nascosti in ogni livello che consentono di sbloccare filmati dedicati alle origini di Rayman e Globox.

Anche il sistema di personalizzazione verrà arricchito grazie a diciotto nuove skin, che porteranno il totale dei costumi disponibili a trentaquattro. Gli sviluppatori hanno inoltre aggiunto cinquanta nuovi cartonati, uno per ciascun livello completato, ispirati ai personaggi, agli eventi e ai momenti più iconici della serie.

Infine è stato aggiornato il sistema di Obiettivi e Trofei, con trentanove sfide complessive e dieci nuovi achievement dedicati a Ubisoft Connect.