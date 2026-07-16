Il gameplay di Rayman Origins: Enhanced Edition è stato mostrato con un trailer

Ubisoft ha pubblicato un trailer del gameplay di Rayman Origins: Enhanced Edition, la remaster del divertente platform del 2011 che sarà disponibile gratuitamente dal 1 ottobre per tutti gli utenti che acquisteranno Rayman Legends: Retold.
Come si può vedere nel video, l'esperienza ha mantenuto intatta la freschezza delle sue meccaniche arcade, andando però a migliorare il comparto tecnico e a introdurre alcune novità anche sotto il profilo dei contenuti.
Parliamo infatti di un'opera di rimasterizzazione a base di texture aggiornate a 4K e un livello di dettaglio alla pari con gli standard odierni, dotata però anche del supporto alla vibrazione e al feedback aptico laddove disponibile.
Ubisoft ha inoltre implementato numerose migliorie alla qualità della vita, come la possibilità di saltare le sequenze d'intermezzo, velocizzare le animazioni di fine livello, gestire la corsa e riassegnare completamente i comandi.
I nuovi contenuti
Annunciato esattamente un mese fa, Rayman Origins: Enhanced Edition includerà anche tutti i contenuti che finora erano stati un'esclusiva della versione PlayStation Vita, a cominciare dalle Reliquie: collezionabili nascosti in ogni livello che consentono di sbloccare filmati dedicati alle origini di Rayman e Globox.
Anche il sistema di personalizzazione verrà arricchito grazie a diciotto nuove skin, che porteranno il totale dei costumi disponibili a trentaquattro. Gli sviluppatori hanno inoltre aggiunto cinquanta nuovi cartonati, uno per ciascun livello completato, ispirati ai personaggi, agli eventi e ai momenti più iconici della serie.
Infine è stato aggiornato il sistema di Obiettivi e Trofei, con trentanove sfide complessive e dieci nuovi achievement dedicati a Ubisoft Connect.