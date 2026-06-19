Rayman Legends Retold sarà doppiato in italiano, annuncia Ubisoft

Per quanto riguarda invece l'uscita del remake, come saprete biognerà attendere ancora un po': il lancio di Rayman Legends Retold è fissato al prossimo 1 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

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La conferma che Rayman Legends Retold sarà doppiato in italiano potrebbe rappresentare dunque un importante cambio di rotta per l'azienda francese, in vista magari del prossimo capitolo di Far Cry (il sesto era parlato in inglese) o di ulteriori produzioni legate al mondo di Star Wars Outlaws.

Negli ultimi anni, infatti, abbiamo assistito a un progressivo allontanamento da parte dei publisher internazionali rispetto alle localizzazioni complete nella nostra lingua, e anche Ubisoft sembrava aver profondamente rivisto le proprie strategie in tal senso.

Ubisoft Italia ha annunciato che Rayman Legends Retold sarà doppiato in italiano : una gran bella notizia per i giocatori nostrani che sono in attesa di mettere le mani su questo promettente remake, a maggior ragione di questi tempi.

Un rifacimento brillante

Di recente abbiamo provato Rayman Legends Retold e siamo rimasti colpiti dalla qualità del rifacimento curato da Ubisoft Montpellier e Ubisoft Milan, grazie alla grafica completamente rinnovata e alle tante novità introdotte per l'occasione.

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Gli sviluppatori hanno infatti arricchito l'esperienza originale sia a livello di storia che di gameplay, al fine di consegnarci un gioco effettivamente nuovo e ancora più divertente.