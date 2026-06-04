Rayman Legends Retold raccontato dagli sviluppatori di Ubisoft Milan

Per capire meglio le ragioni che hanno portato al ritorno di Rayman dopo oltre un decennio di assenza e per approfondire la visione dietro questo remake, abbiamo avuto modo di parlare con due figure chiave di Ubisoft Milan: Marco Renso , Realization Director del progetto, che in passato ha guidato il team delle animazioni di Mario + Rabbids: Kingdom Battle e Mario + Rabbids: Sparks of Hope, e Alessandro Arndt Mucchi , entrato nello studio nel 2021 e già coinvolto in Sparks of Hope e Star Wars Outlaws, oggi Production Director di Rayman Legends Retold.

Rayman Legends Retold è infatti il frutto della collaborazione tra Ubisoft Montpellier, storico studio della serie, e Ubisoft Milan . Proprio per questo all'evento erano presenti anche diversi membri del team italiano, che hanno avuto un ruolo importante nello sviluppo del gioco.

Vi abbiamo già raccontato della nostra visita agli studi di Ubisoft Montpellier, dove abbiamo avuto l'opportunità di provare per circa due ore questa nuova versione del celebre platform. Il viaggio, però, ci ha dato anche l'occasione di approfondire il progetto direttamente con alcuni degli sviluppatori che stanno lavorando al ritorno di Rayman.

Il ritorno di Rayman

Rayman ha debuttato nel 1995 sulla prima PlayStation (oltre che Atari Jaguar, Sega Saturn e MS-DOS), per poi approdare anche su numerose altre piattaforme, compreso il Game Boy Color. Da allora la serie ha dato vita a cinque capitoli principali e a numerosi spin-off, tra cui quelli dedicati ai Rabbids, nati proprio come una costola del celebre platform. Dopo l'uscita di Rayman Legends nel 2013, però, la saga è entrata in una lunga pausa e, dopo anni di richieste da parte dei fan, è finalmente arrivato il ritorno che molti aspettavano.

La prima domanda che sorge spontanea è però perché si sia deciso di ripartire proprio da Legends, che resta il capitolo più recente della serie, nonostante siano passati ben tredici anni dalla sua uscita. Alessandro coglie subito l'occasione per spiegarci il motivo di questa scelta: "So che lo avete sentito dire tante volte, ma Rayman Legends Retold è un po' più di un remake, come spero si possa capire da quanto abbiamo mostrato. La scelta è ricaduta su Legends perché ha un gameplay davvero molto apprezzato dai fan, grazie al suo flow continuo e vario, pieno di situazioni sempre diverse. Ci sono i livelli con Murfy, altri in cui si può modificare il terreno, i livelli musicali e poi davvero tanti mondi differenti tra loro che stimolano l'immaginazione. Per questo ci sembrava il gioco perfetto sia per la solidità dell'esperienza sia per esplorare ed espandere ulteriormente il mondo di Rayman." Marco ha poi aggiunto che le tempistiche e le motivazioni dietro a questo ritorno sono legate anche al futuro della serie.

Una delle ragioni principali è infatti che, dopo tredici anni di assenza, esistono ormai intere generazioni di giocatori che non conoscono affatto Rayman. Legends, soprattutto con tutte le novità introdotte da Retold, rappresenta quindi il punto di ingresso ideale per scoprire il mondo creato da Ubisoft.

Rayman Legends era un grande platform e questa nuova versione mira a renderlo ancora migliore

"Il nostro obiettivo è infatti proprio quello di farlo conoscere alle nuove generazioni, e questo è anche uno dei motivi per cui abbiamo voluto mantenere un prezzo così basso, così che tanti nuovi giocatori possano scoprire quello che viene ricordato come uno dei migliori platform mai creati", ci spiega Alessandro, aggiungendo insieme a Marco che uno dei loro desideri è di poter condividere questa avventura con i propri figli grazie alla modalità cooperativa. Il prezzo di 39,99 euro è effettivamente molto competitivo per un progetto di questo tipo che, pur essendo un remake, ha richiesto un impegno paragonabile a quello necessario per realizzare un gioco completamente nuovo.

Dopo averlo provato, abbiamo percepito in Rayman Legends Retold una filosofia molto vicina a quella dei grandi platform Nintendo: un titolo capace di adattarsi a pubblici diversi, dai più piccoli che giocano insieme ai genitori fino ai giocatori più esperti, desiderosi di completarlo al 100%.

"In quest'occasione non siamo entrati troppo nel dettaglio riguardo alle specifiche dell'accessibilità, ma abbiamo inserito molti cambiamenti. Ad esempio, se si muore tante volte ci sarà una sorta di semplificazione. Soprattutto in multiplayer si può continuare a giocare anche se qualcuno non è particolarmente bravo, però al contrario, se cercate una sfida mortale, la troverete."

La scelta del ritorno di Rayman è caduta subito su Legends in quanto rappresenta perfettamente la sintesi del mondo creato da Ubisoft

Durante la prova ci è capitato infatti di fallire più volte una sezione e di ricevere una sorta di protezione temporanea che permetteva di resistere a più di un colpo inflitto da nemici o trappole. È probabile che questa sia soltanto una delle numerose opzioni di accessibilità presenti nel gioco, molte delle quali verranno probabilmente approfondite più vicino al lancio.