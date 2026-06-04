Il miglior emulatore PS4 ha ricevuto un maxi aggiornamento: introdotti multiplayer locale e ottimizzazioni per i titoli PS4 Pro

Il team di sviluppo di shadPS4 , il miglior emulatore di PS4 sulla piazza, ha pubblicato la versione 0.16.0 del software, un aggiornmento descritto dagli stessi autori come il più ampio e strutturato pubblicato fino a questo momento.

La versione 0.16.0 arricchisce inoltre l'emulatore con nuove funzionalità dedicate all'utenza, introducendo il supporto preliminare per l'emulazione della telecamera, rendendo più vicina l'aggiunta del supporto per i giochi che utilizzano PlayStation Camera. Viene inoltre implementato il supporto al multigiocatore locale, permettendo a più utenti di fruire dei giochi compatibili sulla stessa macchina.HQgcOyNyrn4 Ampio spazio è stato dedicato all'ottimizzazione grafica e alla stabilità del codice. Gli sviluppatori hanno integrato numerose correzioni relative alle API Vulkan, risolvendo errori di validazione, problemi di sincronizzazione, gestione delle swapchain e instabilità varie. Questi interventi mirano a ridurre i crash, migliorando l'affidabilità generale su diverse configurazioni hardware. Sono state inoltre corrette alcune criticità legate alla sincronizzazione della GPU e alla protezione della memoria, riducendo i casi di corruzione grafica durante il rendering.

Infine, l'update include una vasta serie di correzioni al mipmapping ed espande il supporto per configurazioni più avanzate, incluse le combinazioni di tassellazione e geometry shader richieste dai giochi più recenti. Degno di nota è anche l'aggiornamento del ricompilatore di shader e del decoder GCN, un intervento tecnico che andrà a diretto vantaggio dell'emulazione di quei titoli che sfruttano in modo intensivo le caratteristiche hardware di PlayStation 4 Pro.