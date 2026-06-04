Il miglior emulatore PS4 ha ricevuto un maxi aggiornamento: introdotti multiplayer locale e ottimizzazioni per i titoli PS4 Pro

Il team di sviluppo di shadPS4, il miglior emulatore di PS4 sulla piazza, ha pubblicato la versione 0.16.0 del software, un aggiornmento descritto dagli stessi autori come il più ampio e strutturato pubblicato fino a questo momento.
Sul fronte strutturale, l'aggiornamento introduce le basi per una nuova architettura: un nuovo sistema progettato per semplificare la gestione delle impostazioni generali e dei profili specifici per i singoli giochi, che pone le fondamenta per l'implementazione di funzioni collegate. A questo si aggiunge un nuovo backend audio basato su OpenAL, una scelta che garantisce una maggiore flessibilità, ampliando al contempo la compatibilità con l'audio della console originale.
La versione 0.16.0 arricchisce inoltre l'emulatore con nuove funzionalità dedicate all'utenza, introducendo il supporto preliminare per l'emulazione della telecamera, rendendo più vicina l'aggiunta del supporto per i giochi che utilizzano PlayStation Camera. Viene inoltre implementato il supporto al multigiocatore locale, permettendo a più utenti di fruire dei giochi compatibili sulla stessa macchina.HQgcOyNyrn4 Ampio spazio è stato dedicato all'ottimizzazione grafica e alla stabilità del codice. Gli sviluppatori hanno integrato numerose correzioni relative alle API Vulkan, risolvendo errori di validazione, problemi di sincronizzazione, gestione delle swapchain e instabilità varie. Questi interventi mirano a ridurre i crash, migliorando l'affidabilità generale su diverse configurazioni hardware. Sono state inoltre corrette alcune criticità legate alla sincronizzazione della GPU e alla protezione della memoria, riducendo i casi di corruzione grafica durante il rendering.
Infine, l'update include una vasta serie di correzioni al mipmapping ed espande il supporto per configurazioni più avanzate, incluse le combinazioni di tassellazione e geometry shader richieste dai giochi più recenti. Degno di nota è anche l'aggiornamento del ricompilatore di shader e del decoder GCN, un intervento tecnico che andrà a diretto vantaggio dell'emulazione di quei titoli che sfruttano in modo intensivo le caratteristiche hardware di PlayStation 4 Pro.
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