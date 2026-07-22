L'emulatore Dolphin si avvicina alla compatibilità completa con i giochi GameCube e Wii

L'emulatore Dolphin ha raggiunto un nuovo importante traguardo sul fronte della compatibilità con i giochi per Nintendo GameCube e Wii. In un momento in cui l'accesso ai videogiochi del passato è diventato un tema sempre più rilevante e la questione preservazione infiamma gli animi, gli emulatori rappresentano infatti uno degli strumenti attraverso cui mantenere accessibili produzioni destinate a sistemi ormai fuori commercio.

Secondo i dati più recenti, il 97,8% dei giochi compatibili con Dolphin è classificato come "giocabile" o superiore, con problemi limitati principalmente ad alcuni aspetti grafici o audio. Il dato comprende anche una quota significativa di titoli che possono essere considerati pienamente funzionanti: per quanto riguarda i giochi Wii, il 69% risulta eseguito perfettamente dall'emulatore.