Lo studio di Vampire Survivors apre una sede in Giappone guidata dal creatore di El Shaddai

Il fondatore di poncle, Luca Galante , ha spiegato che l'idea di aprire una sede giapponese era presente da anni, alimentata dalla sua passione per i videogiochi nipponici e dalle esperienze positive maturate durante i suoi viaggi in Giappone. Il progetto ha iniziato a concretizzarsi intorno al 2023, quando Galante è stato presentato a Takeyasu dal chief strategy officer di poncle, Matteo Sapio.

Poncle , lo sviluppatore di Vampire Survivors , aprirà un nuovo studio in Giappone affidandone la direzione a Sawaki Takeyasu , noto soprattutto per aver creato El Shaddai: Ascension of the Metatron . La notizia è emersa da un'intervista pubblicata sulle pagine della rivista Weekly Famitsu.

Affinità elettive

Il rapporto tra i due nasce anche da una reciproca stima professionale. Lo stesso nome "poncle" deriva infatti dai Poncles presenti in Okami, opera alla quale Takeyasu contribuì come character designer. Galante ha inoltre dichiarato di essere da tempo un estimatore dei suoi lavori, mentre Takeyasu era già un appassionato di Vampire Survivors quando i due si sono conosciuti durante lo sviluppo di Mythical Concept: STARNAUT.

Un momento di El Shaddai

Nel suo nuovo incarico, Takeyasu avrà il compito di costruire e consolidare la presenza di poncle in Giappone, pur mantenendo la filosofia dell'azienda orientata a team di sviluppo relativamente piccoli. Le dimensioni definitive dello studio non sono ancora state stabilite.

Galante ha ribadito che i principi alla base della produzione di poncle resteranno invariati: realizzare giochi che il team desidera sviluppare, rispettare i giocatori e garantire la massima accessibilità possibile. Questi valori continueranno a guidare anche i progetti futuri.

La strategia della società prevede che i vari studi regionali lavorino principalmente a produzioni separate, pur lasciando aperta la possibilità di collaborazioni tra i diversi team. In quest'ottica, un futuro progetto potrebbe nascere direttamente dalla sede giapponese.

Takeyasu ha spiegato di voler creare uno studio guidato dalla passione creativa più che dalle tendenze di mercato, offrendo opportunità anche a sviluppatori emergenti indipendentemente dall'età o dall'esperienza professionale. Tra gli obiettivi figura inoltre una maggiore diffusione del marchio Vampire Survivors in Giappone e la creazione di un ambiente che favorisca la sperimentazione attraverso produzioni di dimensioni contenute.

Oltre all'espansione in Giappone, poncle ha recentemente aperto anche uno studio in Italia. Galante ha aggiunto che, sebbene alcuni futuri progetti possano continuare a essere collegati all'universo di Vampire Survivors, l'azienda è interessata anche alla creazione di nuove proprietà intellettuali.

L'ultima pubblicazione dello studio è Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors, uscito il 21 aprile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC.