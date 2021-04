El Shaddai Ascension to the Metatron per PC, aperta la pagina Steam

Aperta la pagina Steam del port PC di El Shaddai Ascension to the Metatron, particolare gioco d'azione risalente all'epoca Xbox 360 / PS3, famoso per la visionarietà dei suoi livelli e per i temi trattati.

Osservando la pagina non notiamo grosse novità rispetto a quanto già annunciato, ma almeno possiamo vedere alcune immagini a risoluzione decente.

Tra le novità che faranno piacere ai giocatori spiccano sicuramente i sottotitoli in italiano. Strana la descrizione del gioco sulla pagina, che sembra realizzata con Google Translate. Comunque sia viene confermato che le meccaniche originali non sono state modificate. Il sistema di gioco sarà quindi basato su quattro tasti (attacco, salto, difesa e furto delle armi) e sarà molto semplice da apprendere, anche se difficile da padroneggiare.

Vengono ricordati anche alcuni dei premi vinti dalla versione originale, come il Japan Game Awards Future ottenuto al Tokyo Game Show 2010 o la medaglia d'oro dell'Internet Buzzword Award 2010.

Pagina Steam di El Shaddai Ascension to the Metatron.