Disgaea 6: Defiance of Destiny, trailer delle classi dei personaggi per Nintendo Switch

NIS America e Koch Media ha pubblicato un nuovo trailer di Disgaea 6: Defiance of Destiny, l'atteso nuovo capitolo il arrivo a fine giugno su Nintendo Switch. Il nuovo trailer è incentrato sulle tante folli classi dei personaggi che incontreremo lungo l'avventura e che renderanno indimenticabili e vari i diversi combattimenti.

Disgaea 6: Defiance of Destiny parla di Zed, un ragazzo zombie che ha il potere della "Super reincarnazione". Zed ha deciso di intraprendere un viaggio per sconfiggere il Dio della Distruzione e per farlo chiederà l'aiuto di tanti altri personaggi altrettanto folli, come Bieko, la sua sorellina zombie, o Cerberus, il loro cane. Ovviamente zombie.

Con queste premesse NIS America ha creato il solito mix di humor e follia, tenuti assieme da combattimenti a turni complessi e una grande varietà di situazioni e opzioni. Le diverse classi dei personaggi renderanno lo sviluppo dei diversi guerrieri ancora più interessante e metteranno nelle mani dei giocatori tante opzioni strategiche in più con le quali modellare le loro battaglie.

Disgaea 6: Defiance of Destiny sarà disponibile il 29 giugno 2021 su Nintendo Switch.