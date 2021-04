Nioh: la serie ha venduto 5 milioni di copie complessive

Tramite l'account Twitter ufficiale del gioco, Team Ninja ha annunciato che la serie Nioh ha venduto complessivamente cinque milioni di copie. Il dato comprende entrambi gli episodi e tutte le piattaforme sulle quali il gioco è stato lanciato.

Le vendite sono così divise: Nioh, 3 milioni di copie; Nioh 2, 2 milioni di copie. Non sono state rese note le vendite divise per piattaforma. Team Ninja ha quindi confermato che la sua serie ha avuto un buon successo, anche se rimasta ad appannaggio di una nicchia, per quanto corposa, di giocatori. Del resto non ha sicuramente caratteristiche da mercato di massa, vista la difficoltà di entrambi i capitoli.

L'ultima edizione della serie è la Nioh Collection, pubblicata su PS5. Entrambi i giochi sono disponibili anche su PS4 e PC. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione, dove abbiamo scritto:

Nioh 2 The Complete Edition rievoca le stesse sensazioni vissute alla fine del processo di sviluppo del primo capitolo. Ciò che però innalza questa versione nei confronti del passato è l'aggiunta di una serie di opzioni tecniche che permettono ancor più personalizzazione e scelta per il giocatore. Questo non può e non deve cambiare la vostra idea iniziale. Se avete amato Nioh e l'ibrido che così bene ha portato sul mercato, andate sul sicuro. Tutti quelli che invece non si sentissero ancora attratti dal gioco, sappiate che qua non troverete nulla di davvero nuovo in termini di gameplay.