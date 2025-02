Koei Tecmo svela un nuovo traguardo di vendite di Nioh e dice in che parti del mondo ha avuto più successo

Team Ninja è un team molto impegnato, visto che negli ultimi anni ha lavorato a vari progetti, tra nuove IP (Rise of the Ronin) e vecchi nomi storici (Ninja Gaiden 2 Black), ma è nota anche per una piccola serie che - sebbene annoveri solo un paio di capitoli - ha saputo conquistare molti cuori: Nioh .

I dati su Nioh

Secondo quanto indicato da Yoichi Erikawa - fondatore e Yoichi Erikawa di Koei Tecmo - Nioh ha piazzato otto milioni di copie, contando entrambi i capitoli (con relative versioni remaster o bundle). Per confronto, ricordiamo che a ottobre 2022 aveva raggiunto i sette milioni di unità spedite a livello mondiale. Pare quindi che nell'arco di un paio di anni e poco più abbia distribuito un altro milione: non una cifra enorme, ma comunque indicativa del fatto che i titoli riescono ad avere successo a lungo termine.

Parlando con la testata giapponese Denfamicogame, Erikawa ha affermato: "Circa il 90% di queste vendite sono avvenute in Europa e Nord America. Di recente, anche 'SHOGUN' di Disney+ ha ricevuto molta attenzione, non è vero? I drammi e i giochi legati alla storia del Giappone e della Cina stanno diventando sempre più popolari. Parlando anche di manga e anime, le opere storiche non erano molto popolari in passato, ma recentemente sono meglio accettate".

Ricordiamo che Nioh è stato originariamente pubblicato su PS4 nel 2017, per poi arrivare su PC e PS5. Nioh 2 è invece stato pubblicato nel 2020. Dopo circa cinque anni quindi ancora la serie riesce a vendere. In un certo senso, però, Rise of the Ronin è una sorta di seguito spirituale che porta lo stile di Team Ninja in una mappa aperta, sebbene abbia molte differenze. Scoprite quali nella nostra recensione.