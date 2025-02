Nike sta per lanciare delle nuove sneaker Air Max 1 ispirate a Donkey Kong

Sembra proprio che Nike stia per lanciare un nuovo paio di sneaker Air Max ispirate a Donkey Kong, con le Air Max 1 Low Poly visibili qui sotto che propongono una collaborazione a tema videoludico veramente particolare ma di grande effetto.

Si parla di lancio sul mercato americano, dunque non ci sono ancora notizie sull'eventuale arrivo anche in Europa, ma intanto ci sono le prime immagini di queste particolari scarpe che hanno, effettivamente, una forte caratterizzazione che ricorda la serie legata al celebre personaggio Nintendo.

Non c'è un comunicato ufficiale pubblico da parte di Nike, ma il sito SneakerNews, considerato una fonte affidabile per quanto riguarda questo specifico segmento di mercato, riferisce che il lancio di queste Air Max 1 Low Poly sarebbe previsto per per la collezione primavera/estate 2025 della compagnia.