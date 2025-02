CD Projekt RED assume per la sua IP originale, Hadar, e dà i primi suggerimenti su che tipo di gioco sarà

CD Projekt Red , sviluppatore di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, sta lavorando a vari titoli e uno di questi è noto come " Hadar ". Si tratta di una nuova IP di cui non sappiamo praticamente nulla, ma pare che la compagnia stia iniziando ad aumentare gli sforzi produttivi, visto che ha svelato di star assumendo personale .

Le prime piccole informazioni su Hadar

Un annuncio di lavoro per una posizione di scrittore descrive Hadar come un universo "pieno di potenziale illimitato". Un annuncio di lavoro per progettista di missioni afferma che i candidati dovranno essere "appassionati di design narrativo ed emozionale", quindi possiamo dedurre che Hadar sarà in qualche modo simile ai giochi precedenti di CD Projekt Red, che si concentravano tutti sulla narrazione. È quindi probabile che si tratti di un gioco per giocatore singolo.

L'annuncio per un senior gameplay designer indica che il candidato prescelto si occuperà di "progettazione, prototipazione, scripting e iterazione di funzionalità utilizzando l'Unreal Engine 5". Sapevamo già che lo studio stava abbandonando il proprio motore a favore di Unreal, quindi questa è solo un'ulteriore conferma.

Tutte le posizioni aperte per Hadar richiedono che i candidati selezionati si spostino in Polonia, ma lo studio offre lezioni di lingua e una serie di altri vantaggi per invogliarvi al trasferimento

Non si sa molto di Hadar. È "diverso da The Witcher e Cyberpunk 2077" ed è in sviluppo dal 2021, ma non ci sono più informazioni di così a riguardo. Alcuni rumor sono circolati in passato, ma il team li ha smentiti.