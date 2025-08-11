Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake rimane il più atteso in Giappone: vediamo la classifica completa

Come vedrete poco sotto, i nomi scelti sono famosi ma è chiaro che una classifica occidentale sarebbe ben diversa.

Quali sono i vostri giochi più attesi del momento? Potete scrivercelo nei commenti ma è interessante anche confrontare i risultati con i gusti di una parte del mondo molto lontana, precisamente il Giappone : possiamo farlo grazie alla testata Famitsu che ha chiesto al suo ampio pubblico di votare i giochi che più desidera tra quelli in arrivo.

I giochi più desiderati dai giocatori nipponici

Ecco la lista dei giochi più attesi dal pubblico giapponese:

[NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 657 voti [PS5] Pragmata - 456 voti [PS5] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 413 voti [NSW] Super Robot Wars Y - 371 voti [NS2] Kirby Air Riders - 283 voti [NS2] Hyrule Warriors: L'era dell'esilio - 270 voti [NSW] Leggende Pokémon: Z-A - 201 voti [PS5] Persona 4 Revival - 186 voti [PS5] Resident Evil Requiem - 182 voti [PS5] Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - 180 voti [PS5] Super Robot Wars Y - 175 voti [PS5] Silent Hill f - 164 voti [NSW] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 156 voti [NS2] Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition - 151 voti [PS5] Trails in the Sky 1st Chapter - 148 voti [NS2] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 140 voti [PS5] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - 133 voti [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 119 voti [PS5] Grand Theft Auto 6 - 117 voti [NSW] Everybody's Golf Hot Shots - 106 voti [NS2] Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition - 99 voti [NSW] Trails in the Sky 1st Chapter - 98 voti [PS5] Ghost of Yotei - 95 voti [NS2] Splatoon Raiders - 93 voti [NSW] Shuten Order - 92 voti [NSW] Rhythm Heaven Groove - 90 voti [NSW] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - 74 voti [NSW] Atelier Resleriana - 71 voti [NSW] Story of Seasons: Grand Bazaar - 69 voti [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream - 64 voti

Come potete vedere, continua a dominare Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake che prendere due posizioni della Top 3 con la versione per Nintendo Switch e la versione per PlayStation 5. I nomi che in occidente avrebbero più risonanza, come GTA 6 sono in fondo alla lista e un titolo come Call of Duty Black Ops 7 non è nemmeno presente.

Facendo un rapido conto, 12 giochi su 30 sono PlayStation e dei rimanenti 18 ben 6 sono di Nintendo Switch 2.