Il trailer di lancio di Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake conferma che è disponibile

Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio di Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake, a conferma che la raccolta dei due classici è disponibile a partire da oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 1 e 2.

Il rifacimento celebra le radici di una saga leggendaria e le rinnova grazie a una veste tecnica moderna, che sfrutta l'ormai consolidato stile HD-2D e miscela dunque personaggi in pixel art e ambientazioni tridimensionali, che vengono illuminate con effetti tipici delle produzioni contemporanee.

Nel primo Dragon Quest vestiamo i panni di un discendente dell'eroe Erdrick, chiamato a salvare il regno di Alefgard dalle tenebre scatenate dal temibile Dragonlord, responsabile del furto della Sfera della Luce.

Si tratta di un'avventura in solitaria, che viene scandita da battaglie a turni, esplorazioni e incontri con personaggi che incarnano l'archetipo del fantasy classico giapponese.