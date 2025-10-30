1

Nightdive Studios annuncerà domani novità grosse come un dinosauro

Nightdive Studios ha rivelato sui social che nella giornata di domani annuncerà delle novità grosse come... un dinosauro.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/10/2025
Un tirannosauro

Nightdive Studios annuncerà domani novità grosse come un dinosauro: è più o meno questo il messaggio che lo studio ha pubblicato sui social, rimandando appunto agli annunci che arriveranno nella giornata di domani, 31 ottobre.

Il team di sviluppo, da tempo specializzato nella realizzazione di remake e remaster, rivelerà probabilmente un nuovo progetto che ha qualcosa a che spartire con i dinosauri, ma le possibilità sono numerose e non è dato sapere di cosa si tratti.

Gli utenti ovviamente hanno già formulato delle ipotesi, che includono una remaster di Jurassic Park: Trespasser, ulteriori rivisitazioni degli episodi della serie Turok oppure - ma qui entriamo nel campo dei desideri più che delle possibilità - Dino Crisis.

Dino Crisis sarebbe stato sul punto di tornare un paio di volte in questi anni, con alcuni progetti in Capcom Dino Crisis sarebbe stato sul punto di tornare un paio di volte in questi anni, con alcuni progetti in Capcom

Il classico Capcom sembra sia stato più volte in procinto di tornare in qualche modo nel corso degli anni, ma sta di fatto che finora il pur atteso ritorno della serie survival horror non si è concretizzato.

Un curriculum di tutto rispetto

Attualmente al lavoro sulla remaster Heretic + Hexen, Nightdive Studios si è imposta negli anni come un team specializzato appunto in questo genere di produzioni, riscuotendo un certo successo presso i nostalgici e non solo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Fra i loro progetti più noti spiccano le edizioni rinnovate di System Shock, Turok: Dinosaur Hunter, Shadow Man e Quake II, ciascuna rielaborata con il motore proprietario KEX Engine, che consente di mantenere intatto il feeling originale migliorando al contempo risoluzione, fluidità e compatibilità con le tecnologie attuali.

Segnalazione Errore
