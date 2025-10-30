Nightdive Studios annuncerà domani novità grosse come un dinosauro: è più o meno questo il messaggio che lo studio ha pubblicato sui social, rimandando appunto agli annunci che arriveranno nella giornata di domani, 31 ottobre.

Il team di sviluppo, da tempo specializzato nella realizzazione di remake e remaster, rivelerà probabilmente un nuovo progetto che ha qualcosa a che spartire con i dinosauri, ma le possibilità sono numerose e non è dato sapere di cosa si tratti.

Gli utenti ovviamente hanno già formulato delle ipotesi, che includono una remaster di Jurassic Park: Trespasser, ulteriori rivisitazioni degli episodi della serie Turok oppure - ma qui entriamo nel campo dei desideri più che delle possibilità - Dino Crisis.

Il classico Capcom sembra sia stato più volte in procinto di tornare in qualche modo nel corso degli anni, ma sta di fatto che finora il pur atteso ritorno della serie survival horror non si è concretizzato.