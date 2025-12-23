Project M per Nintendo Switch 2 piacerà ai fan di Eternal Darkness, dice Bloober

Project M per Nintendo Switch 2 piacerà ai fan di Eternal Darkness, Resident Evil, Silent Hill e Limbo: lo ha detto il CEO di Bloober Team, Piotr Babieno, nel corso di un'intervista in cui ha appunto accennato al nuovo, misterioso progetto dello studio.

"Quello che posso dire è questo: i fan di Resident Evil, Silent Hill, Limbo ed Eternal Darkness si sentiranno immediatamente a casa", ha spiegato Babieno. "Detto ciò, Project M introduce una svolta audace, qualcosa che nessun gioco horror ha mai esplorato prima: si tratta di una visione che potrebbe esistere solo sull'hardware Nintendo."

"Non avete idea di quanto sia difficile per me non rivelare cosa sia veramente Project M, ma al momento è ancora troppo presto per parlarne", ha continuato il CEO di Bloober Team. "Siamo fiduciosi di poter condividere i primi dettagli molto presto." Quando gli è stato chiesto quali altri remake vorrebbe realizzare, Babieno ha detto: "Se ne avessi l'opportunità, darei sicuramente un'occhiata approfondita a Eternal Darkness, che rimane uno dei miei giochi horror preferiti di sempre. Lavorare sulla serie Silent Hill era un mio sogno che ho avuto la fortuna di realizzare."