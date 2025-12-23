Project M per Nintendo Switch 2 piacerà ai fan di Eternal Darkness, dice Bloober

Project M per Nintendo Switch 2 piacerà ai fan di Eternal Darkness, Resident Evil, Silent Hill e Limbo: lo ha detto il CEO di Bloober Team, Piotr Babieno, nel corso di un'intervista in cui ha appunto accennato al nuovo, misterioso progetto dello studio.
"Quello che posso dire è questo: i fan di Resident Evil, Silent Hill, Limbo ed Eternal Darkness si sentiranno immediatamente a casa", ha spiegato Babieno. "Detto ciò, Project M introduce una svolta audace, qualcosa che nessun gioco horror ha mai esplorato prima: si tratta di una visione che potrebbe esistere solo sull'hardware Nintendo."
"Non avete idea di quanto sia difficile per me non rivelare cosa sia veramente Project M, ma al momento è ancora troppo presto per parlarne", ha continuato il CEO di Bloober Team. "Siamo fiduciosi di poter condividere i primi dettagli molto presto." Quando gli è stato chiesto quali altri remake vorrebbe realizzare, Babieno ha detto: "Se ne avessi l'opportunità, darei sicuramente un'occhiata approfondita a Eternal Darkness, che rimane uno dei miei giochi horror preferiti di sempre. Lavorare sulla serie Silent Hill era un mio sogno che ho avuto la fortuna di realizzare."
Intanto procedono i lavori su Silent Hill
Dopo il grande successo del rifacimento del secondo capitolo, Bloober Team sta lavorando al remake del primo Silent Hill, che è stato annunciato ufficialmente con un teaser trailer lo scorso giugno.
Com'è facile immaginare, si tratta di un progetto decisamente complesso, che comporterà delle scelte radicali da parte del team di sviluppo, chiamato a ripensare l'impianto che caratterizzava l'originale per PlayStation del 1999.