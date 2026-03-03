Story of Seasons: Grand Bazaar annunciato per PS5 e Xbox Series X|S con data di uscita

Come si vociferava da tempo, Story of Seasons: Grand Bazaar è in arrivo anche su PS5 e Xbox Series X|S, con una data di uscita annunciata in maniera ufficiale attraverso un nuovo trailer e fissata per il 28 maggio.

Classificato a Taiwan qualche settimana fa, la particolare simulazione di vita agreste arriva dunque sulle altre console dopo una notevole quantità di tempo, considerando che era stata lanciata su PC e Nintendo Switch lo scorso 27 agosto, ma da maggio potrà comunque essere giocata anche dagli utenti PlayStation e Xbox.

Il prezzo di Story of Seasons: Grand Bazaar è fissato in 49,99€ per quanto riguarda l'edizione standard, mentre la Digital Deluxe costa 59,99€ e la Super Digital Deluxe 69,99€ con queste ultime che comprendono alcuni elementi estetici aggiuntivi e altri extra.