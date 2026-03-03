Story of Seasons: Grand Bazaar annunciato per PS5 e Xbox Series X|S con data di uscita

Come si vociferava da tempo, Story of Seasons: Grand Bazaar è in arrivo anche su PS5 e Xbox Series X|S, con una data di uscita annunciata in maniera ufficiale attraverso un nuovo trailer e fissata per il 28 maggio.
Classificato a Taiwan qualche settimana fa, la particolare simulazione di vita agreste arriva dunque sulle altre console dopo una notevole quantità di tempo, considerando che era stata lanciata su PC e Nintendo Switch lo scorso 27 agosto, ma da maggio potrà comunque essere giocata anche dagli utenti PlayStation e Xbox.
Il prezzo di Story of Seasons: Grand Bazaar è fissato in 49,99€ per quanto riguarda l'edizione standard, mentre la Digital Deluxe costa 59,99€ e la Super Digital Deluxe 69,99€ con queste ultime che comprendono alcuni elementi estetici aggiuntivi e altri extra.
Un bazaar da ricostruire
Il bazar di Zephyr Town era un tempo uno dei più grandi al mondo, attirando clienti e venditori ambulanti da ogni angolo del globo, racconta la storia di Story of Seasons: Grand Bazaar. Oggi, però, il bazar ha più erbacce che clienti e spetta al nuovo residente di Zephyr Town ribaltare la situazione.
Nel gioco ci troviamo dunque a prenderci cura del bazaar e del villaggio circostante, cercando di far tornare il piccolo centro economico alla gloria originale.
Ci troviamo dunque ad allevare animali, raccogliere i frutti dei campi, preparare prelibatezze rare e poi vendere le merci al bazar. Man mano che l'attività del bazar crescerà, arriveranno nuovi beni e servizi che i giocatori potranno utilizzare per migliorare la propria fattoria.
Story of Seasons: Grand Bazaar evolve la struttura classica della serie espandendo il mondo esplorabile e aggiungendo numerose attività che possono essere effettuate, oltre ad approfondire la gestione del bazaar, del villaggio e delle relazioni con gli altri abitanti.