A quanto pare il nuovo gioco di Bloober Team non è un remake di Rule of Rose: lo ha chiarito il CEO dello studio polacco, Piotr Babieno, intervenendo in merito alle teorie e ai rumor sul misterioso sito teaser.

In realtà Babieno è stato ancora più specifico, rivelando che il conto alla rovescia, che terminerà il prossimo 14 febbraio, non punta all'annuncio di un altro remake. Insomma, sembra che il progetto che Bloober intende presentare sia qualcosa di inedito.

Alla luce di questi sviluppi, alcuni hanno pensato che il nuovo gioco del team potrebbe essere quel Project M che è stato annunciato nel febbraio del 2023: un survival horror realizzato in esclusiva per Nintendo Switch ma che immaginiamo nel frattempo sia passato al nuovo modello della console ibrida.

Si è fatto inoltre un gran parlare di un trademark che lo studio ha depositato nel corso del 2024 ma che ha aggiornato di recente, e che potrebbe indicare il titolo ufficiale del progetto in questione, ovverosia Onyx: The Drark Grip.