Gli autori di Silent Hill remake e Cronos vogliono pubblicare grossi giochi molto rapidamente

Bloober Team ha da poco pubblicato Cronos: The New Dawn e lo scorso anno ha reso disponibile l'apprezzato remake di Silent Hill 2 . Ora, è al lavoro sul remake del primo Silent Hill, che pare però ancora lontano dalla pubblicazione.

Bloober Team vuole aumentare il ritmo

Durante un report con gli investitori, la società polacca ha confermato che gli utenti non dovranno attendere troppo, quando gli è stato chiesto quanto si dovrà attendere per vedere l'arrivo di un nuovo gioco di alto livello, simile a Cronos e Silent Hill 2.

Bloober ha quindi risposto: "Il nostro obiettivo è di diventare leader nel genere horror, il che si traduce in una strategia di pubblicazione di giochi con periodi di attesa tra uno e il successivo sempre più brevi. Il dipartimento secondario è pensato per aiutarci in questa cosa, tra i vari fattori. Inoltre stiamo lavorando a grandi titoli, quindi non ci si dovrebbe aspettare una lunga pausa tra le grandi pubblicazioni". Nel report il discorso viene addirittura chiuso con la faccina sorridente " :) ". Non molto professionale, forse, ma lascia intendere come il team sia tranquillo sulla questione (o che voglia trasmettere tranquillità).

Forse questo significa che Bloober Team ritiene di poter completare i lavori sul primo Silent Hill molto rapidamente oppure che in realtà siano più avanti di quanto previsto. Ovviamente Bloober Team non sta dando numeri precisi, quindi è possibile che con pubblicazione rapide intenda comunque una ogni due anni, quindi dovremo attendere fino al 2027 per vedere un nuovo loro gioco.

Se però così non fosse, ci sarebbe da capire cosa potrebbero pubblicare nel 2026: Silent Hill sarà pronto in tempo? Oppure sullo sfondo c'è qualcosa di non annunciato che è quasi completo? In attesa di novità concrete, vi lasciamo alla nostra recensione di Cronos: The New Dawn.