Silent Hill 2 Remake su Xbox Series X | S pare essere molto vicino

Per il momento l'informazione non è ancora ufficiale e ovviamente vi è sempre la possibilità che l'ESRB abbia segnalato informazioni scorrette, ma pare difficile che sia così. Dopotutto, è passato un anno dall'arrivo su PS5 e PC.

I dettagli su Silent Hill 2 e il suo futuro

Questa classificazione non stupisce: non solo si dava per scontato che l'esclusività console PS5 stesse per terminare, ma il noto leaker Dusk Golem aveva di recente svelato che il remake di Silent Hill 2 sarebbe arrivato su Xbox Series X | S.

Non solo, la fonte aveva anche svelato che il DLC "Born of a Wish" sarebbe in lavorazione e che Bloober Team si starebbe occupando anche di una patch per la versione PlayStation 5 Pro, così da sistemare i problemi che il gioco ha sulla console premium di Sony.

Secondo quanto indicato, tutto questo sarà annunciato in modo ufficiale tra non troppo, visto che tali novità dovrebbero arrivare in contemporanea al marketing di Return to Silent Hill.

