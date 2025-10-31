Annunciati i vincitori di Lucca Comics & Games Awards 2025

Si è tenuta nella giornata di ieri la premiazione dei Lucca Comics & Games Awards 2025, i "premi Oscar" italiani del fumetto, nella cornice tradizionale del Teatro del Giglio Giacomo Puccini.

La cerimonia ha celebrato ancora una volta l'eccellenza creativa e l'innovazione artistica di questa forma di espressione, conferendo riconoscimenti ai migliori autori e alle migliori autrici, illustratori e illustratrici le cui opere si sono distinte nel panorama culturale di quest'anno.

I vincitori e le vincitrici rappresentano, secondo la giuria, il meglio della cultura pop contemporanea, paradigmi di un unico ideale di palmares che racconta la creatività dei nostri tempi.