0

Annunciati i vincitori di Lucca Comics & Games Awards 2025

Da Lucca Comics & Games arriva il resoconto dei vincitori di Lucca Comics & Games Awards 2025, vediamo dunque un riepilogo di chi ha vinto cosa nelle varie categorie per quest'anno.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   31/10/2025
Una foto di Lucca per Lucca Comics

Si è tenuta nella giornata di ieri la premiazione dei Lucca Comics & Games Awards 2025, i "premi Oscar" italiani del fumetto, nella cornice tradizionale del Teatro del Giglio Giacomo Puccini.

La cerimonia ha celebrato ancora una volta l'eccellenza creativa e l'innovazione artistica di questa forma di espressione, conferendo riconoscimenti ai migliori autori e alle migliori autrici, illustratori e illustratrici le cui opere si sono distinte nel panorama culturale di quest'anno.

I vincitori e le vincitrici rappresentano, secondo la giuria, il meglio della cultura pop contemporanea, paradigmi di un unico ideale di palmares che racconta la creatività dei nostri tempi.

Tetsuo Hara e tanti altri

La premiazione riguarda due serie di riconoscimenti, i premi Yellow Kid, quelli considerati più prestigiosi, e i premi Gran Guinigi, che in qualche modo sono più specificamente indirizzati ad alcune categorie precise.

Tetsuo Hara
Tetsuo Hara

Vediamo i premi Yellow Kid:

  • Yellow Kid Maestro del Fumetto - Tetsuo Hara
  • Yellow Kid Fumetto dell'anno - The Horizon di JH (ReNoir Comics / Gaijin)
  • Yellow Kid Autrice/Autore dell'anno - Alessandro Tota per La magnifica illusione (Coconino Press) e Lo specchio (Canicola)

Senza troppa sorpresa, il grande ospite di questa edizione di Lucca Comics, co-autore del leggendario Hokuto no Ken, ha ricevuto il premio più prestigioso di quest'anno, una sorta di riconoscimento alla carriera.

Videogiochi a Lucca Comics & Games 2025: tutti gli eventi e gli ospiti di questa edizione Videogiochi a Lucca Comics & Games 2025: tutti gli eventi e gli ospiti di questa edizione

Vediamo quindi i premi Gran Guinigi:

  • Miglior Disegno - Il figlio di Pan, di Fabrizio Dori (Oblomov Edizioni)
  • Migliore Sceneggiatura - La seconda vita di Sander - Libro Primo, di Stepan Razorёnov (Hollow Press)
  • Miglior fumetto seriale - Veil, volumi 1 e 2, di Kotteri! (J-POP Manga)
  • Miglior fumetto breve - Animali domestici, di Bianca Bagnarelli (Coconino Press)
  • Miglior Esordiente - Bestie in fuga, di Daniele Kong (Coconino Press)
  • Premio Stefano Beani (iniziativa editoriale) - Tutto un altro Lupo Alberto, a cura di Silver e Lorenzo La Neve (Gigaciao)
  • Menzione speciale - Compagna Cucolo di Anke Feuchtenberger (Coconino Press)
  • Premio Self Area (autoproduzione) - Ragdoll Fumetti Scomposti con Cadaveri squisiti di Veronica Ciancarini
  • Premio Generazioni - Ex aequo tra Al di là del fiume. Il cavaliere doppio di Giuseppe Ferrario (edito da Terre di mezzo) e I misteri di Strambopoli di Tor Freeman (Diabolo Edizioni)

Vediamo infine i premi Gran Guinigi Pro:

  • Miglior Traduzione dall'inglese - Fabio Gadducci e Mirko Tavosanis per La leggenda di Luther Arkwright, di Bryan Talbot (Tunué)
  • Miglior Traduzione dal francese - Francesco Favino per The Grocery, di Aurélien Ducoudray e Guillaume Singelin (Bao Publishing)
  • Miglior Traduzione dal giapponese - Valentina Vignola per la traduzione del libro Claudine, di Riyoko Ikeda (J-POP Manga)
  • Miglior Packaging Editoriale - Le storie dell'orrore di Mimi - Edizione Deluxe, di Junji Ito (J-POP Manga)

Per quanto riguarda la sezione Games, vediamo i premi ai migliori giochi dell'anno assegnati in questo contesto:

  • Gioco dell'Anno 2025 - Botanicus, di Samuele Tabellini Ferrari e Vieri Masseini (Giochi Uniti)
  • Gioco di Ruolo dell'Anno 2025 - Triangle Agency, ideato da Caleb Zane Huett e Sean Ireland (Haunted Table Games)
  • Board Game Designer of the Year 2025 - Grégory Grard, autore di titoli come Zenith, Castle Combo e In the Footsteps of Darwin
#Lucca Comics & Games
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Annunciati i vincitori di Lucca Comics & Games Awards 2025