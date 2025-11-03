Il Lucca Comics & Games si chiude con numeri da record, annunciate le date dell'edizione 2026

I numeri sono impressionanti: oltre 280mila biglietti venduti , 17mila professionisti accreditati, 900 ospiti, 730 espositori, 1500 eventi, 12 mostre e 30mila cosplayer ufficiali.

Si è appena conclusa l'edizione 2025 di Lucca Comics & Games , che ha registrato una crescita significativa nella partecipazione del pubblico , confermando ancora una volta il ruolo centrale di Lucca come punto di riferimento internazionale per la cultura pop e l'immaginazione.

Hideo Kojima, la premiere di Stranger Things e i tanti ospiti di fama mondiale

Il tema di quest'anno, French Kiss, ha celebrato la Francia come emblema della diversità culturale europea. Il manifesto è stato firmato dalla celebre illustratrice Rébecca Dautremer, che ha trasformato la Limonaia di Palazzo Guinigi nel suo studio creativo, offrendo al pubblico un'esperienza immersiva nel suo processo artistico.

La manifestazione ha fatto da crocevia tra due mondi: da un lato, la tappa finale del Death Stranding 2 World Strand Tour con Hideo Kojima, dall'altro, la presentazione della nuova stagione di Stranger Things targata Netflix, che proprio da Lucca ha dato il via al suo viaggio mediatico.

Tra gli ospiti più attesi, il Maestro Tetsuo Hara, creatore di Ken il Guerriero, ha ricevuto il prestigioso Yellow Kid Maestro del Fumetto. Il suo autoritratto sarà esposto agli Uffizi, segnando la prima volta di un mangaka nella storica galleria fiorentina. A completare il quadro, i grandi nomi del fantasy come Rick Riordan, Cassandra Clare, Holly Black, Glenn Cooper, e i volti di Critical Role come Matthew Mercer e Marisha Ray, hanno consacrato Lucca come palcoscenico globale della letteratura di genere.