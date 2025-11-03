0

Nintendo Switch OLED in sconto su AliExpress: ecco un coupon per risparmiare

Tra le offerte di AliExpress troviamo la console Nintendo Switch OLED in sconto per un periodo di tempo limitato. Con il nostro codice potrete risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/11/2025
Nintendo Switch OLED

Su AliExpress è disponibile la console Nintendo Switch OLED a 228,05 €. Con il codice MULTIPLAY20 potrete risparmiare ulteriori 20 €. Se siete interessati, potete acquistarla direttamente tramite questo link.

Questi sconti sono disponibili per un periodo di tempo limitato, ovvero fino al 7 novembre, e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne. Vi ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, non può essere utilizzato in combinazione con altre promozioni. I prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

La console portatile con display OLED

Si tratta di una versione aggiornata della console Nintendo Switch, con display OLED da 7". Ciò significa poter usufruire di immagini ancora più immersive, con neri e contrasti migliorati, nonché colori ancora più vivaci e dettagliati. Anche in questo caso è possibile sfruttare la console in modalità portatile, da tavolo o collegandola al televisore tramite dock.

Nintendo Switch OLED, la recensione del nuovo modello con display più grande Nintendo Switch OLED, la recensione del nuovo modello con display più grande

Tuttavia, rispetto al modello standard, alcuni miglioramenti prevedono un audio potenziato, uno stand posteriore regolabile e una stabilità superiore in modalità TV. Insomma, è l'occasione perfetta per acquistare questo prodotto senza spendere troppo. Vi ricordiamo che l'offerta è valida per pochi giorni.

