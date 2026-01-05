Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular M/L è in sconto su AliExpress: risparmia altri 60 € con questo codice

Si tratta in questo caso delle offerte del nuovo anno, valide fino al 7 gennaio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, pertanto potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Su AliExpress è disponibile l' Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular a 709,75 € nella versione M/L. Con il codice ITCD60 potrai risparmiare ulteriormente, spendendo in totale 649,75 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

Caratteristiche dello smartwatch

Questo smartwatch è perfetto per gli amanti dello sport e offre diverse funzioni, che si tratti di attività come nuoto, corsa, ciclismo, trekking, immersioni e altro ancora. Troviamo una robusta cassa in titanio, display Retina always on e GPS di precisione a doppia frequenza.

Apple Watch Ultra 2

Non mancano diverse funzioni per il monitoraggio della salute, applicazioni per allenamenti personalizzati, parametri evoluti e mappe offline per il trekking. La cassa da 49 mm in titanio è a prova di corrosione, mentre il vetro anteriore è in cristallo di zaffiro. Il prodotto è resistente all'acqua fino a 100 m.