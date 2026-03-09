The Alters cala di prezzo grazie alla promozione attiva sul portale Instant Gaming: un titolo tutto da scoprire

Oggi, su Instant Gaming, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di The Alters, sconto attivo del 60% per un costo totale e finale d'acquisto di 17,07€ (IVA inclusa) . Acquista il gioco direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: The Alters è un ambizioso survival sci-fi che combina esplorazione, gestione e narrativa ramificata in un'esperienza unica. Il giocatore veste i panni di Jan Dolski, unico sopravvissuto di una spedizione precipitata su un pianeta ostile, e deve costruire un nuovo equipaggio per il suo avamposto mobile.

Ulteriori dettagli sul gioco

Grazie a una sostanza chiamata Rapidium, Jan può creare versioni alternative di se stesso ognuna modellata da una scelta cruciale del passato. Ogni Alter possiede abilità e profondità emotive uniche, influenzando sia le dinamiche personali sia la gestione del gruppo. Usando il computer quantistico della base, il giocatore può simulare esiti alternativi e scoprire percorsi di vita diversi per Jan, rendendo ogni decisione significativa.

L'esplorazione del pianeta è fondamentale per raccogliere risorse come metalli e organici, necessarie per creare oggetti o sviluppare la base con moduli come il Research Lab o la Social Room. Tuttavia, l'esterno è pieno di anomalie mortali, radiazioni intense e distorsioni temporali, richiedendo pianificazione attenta e attenzione al ciclo giorno-notte. Qui la nostra recensione.