The Alters: maxi sconto disponibile su Instant Gaming, lo paghi pochissimo (nonostante l'IVA)

Oggi, su Instant Gaming, come ogni giorno, sono presenti numerose offerte e occasioni su svariati titoli. Uno dei più interessanti, è sicuramente lo sconto del 43% attivo su The Alters. Il prezzo finale del gioco è di 19,79€ a cui va aggiunto il 22% di IVA che fa aumentare leggermente il costo totale a 24,14€. Si tratta, comunque, di un'ottima occasione da tenere in considerazione. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi all'offerta tramite il box qui in basso: The Alters è un innovativo survival sci-fi dove il protagonista, Jan Dolski, si ritrova solo su un pianeta ostile dopo un disastroso incidente. Per sopravvivere, Jan deve creare una nuova squadra... composta da tanti sé stesso.