Il gioco da tavola per tutta la famiglia: Super Mario Labyrynth è (quasi) al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente una promozione molto interessante e allettante che prevede un'offerta attiva sul gioco da tavola Super Mario Labyrynth: lo sconto applicato è del 57% e il prezzo totale e finale cala fino a 14,90€. Si tratta, inoltre, di un prezzo che si avvicina moltissimo al suo minimo storico che dista solo 1€. Puoi acquistare questo board game direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato: Si tratta di un'avventura strategica perfetta per bambini dai 7 anni in su e per tutta la famiglia. Ogni giocatore dovrà muoversi all'interno di un labirinto in continuo cambiamento alla ricerca dei principali personaggi della serie videoludica.