Xbox Game Pass ha annunciato i nuovi giochi in arrivo nella seconda parte di luglio, con varie novità assolute

Microsoft ha annunciato oggi i nuovi giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass durante la seconda metà di luglio 2025, e si tratta di una mandata di titoli caratterizzata da alcune novità assolute di notevole interesse, per un totale di otto giochi da aggiungere al carnet.

In questo caso si tratta praticamente di uscite completamente nuove per il catalogo del Game Pass, e in particolare si rilevano tra questi ben tre lanci direttamente all'interno del servizio al day one, tra i quali troviamo titoli particolarmente attesi come Grounded 2 e Wuchang: Fallen Feathers.

Per il resto, segnaliamo che proprio da oggi, 15 luglio, è disponibile nuovamente High on Life, il folle sparatutto creato da uno degli autori di Rick and Morty, che torna all'interno di Game Pass dopo essere stato inizialmente lanciato nel servizio come comunicato con l'annuncio della prima ondata di giochi di luglio.