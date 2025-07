Michael Pachter non crede più che il Game Pass supererà i 200 milioni di utenti in dieci anni

Secondo il Michael Pachter del 2024, il Game Pass avrebbe dovute crescere enormemente nei prossimi anni. La sua previsione era di 200 milioni di abbonati nel giro di dieci anni. Era una cifra decisamente elevata, considerando che uno dei problemi denunciati da Microsoft negli ultimi anni è sempre stato quello della stagnazione degli abbonamenti.

Pachter però ci credeva fortemente, in virtù delle acquisizioni di Bethesda e Activision, con quest'ultima che avrebbe dovuto compiere il miracolo con i Call of Duty. Purtroppo le cose non sono andate come credeva e nel giro di un anno ha cambiato idea anche lui, facendo un passo indietro nelle sue previsioni. Quindi, anche secondo Pachter il Game Pass non raggiungerà i 200 milioni di abbonati nel giro di 10 anni.