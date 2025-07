Borderlands 4 ECHO-4 Bundle è ora in prenotazione esclusiva presso gamelife: prezzo e contenuti

Attenti, però, perché in questa versione il videogioco NON è incluso quindi dovete prenotarla e ricordare di ordinare anche il gioco base a parte!

Borderlands 4 non è troppo lontano: l'atteso sparatutto di Gearbox è previsto infatti per il 12 settembre su PC, Xbox Series X | S e PlayStation 5 (con la versione Nintendo Switch 2 che arriverà successivamente).

I dettagli di Borderlands 4 ECHO-4 Bundle

Borderlands 4 ECHO-4 Bundle propone al proprio interno un set da collezione premium che propone vari oggetti fisici ispirati allo sparatutto, oltre a un codice per dei contenuti in gioco.

Precisamente troverete:

Contenuto della confezione di ECHO-4 Bundle

Statua ECHO-4

Collana con Simbolo della Cripta

Mappa di Kairos

Set di 4 Stampe d'Arte Litografiche Fronte-Retro

Codice SHiFT per 5 Chiavi Dorate in Borderlands 4

Tutti i contenuti dell'edizione ECHO-4 Bundle

Come detto, il gioco non è incluso in questa edizione che è pensata solo per i veri fan e collezionisti di Borderlands. Il prezzo è di 179,99€ a cui va sommato poi il gioco base, chiaramente. Potete trovare l'edizione speciale Borderlands 4 Echobot Collector's solo su gamelife e multiplayer.com.

Per quanto riguarda le versioni con il gioco incluso, eccole a questi indirizzi:

Scendendo più nel dettaglio, sappiate che la statua del drone è alta 20 cm e i suoi occhi si illuminano (collegamento elettrico tramite cavo USB-C incluso necessario). Per quanto riguarda invece il codice, permette di ottenere 5 Chiavi Dorate da usare in Borderlands 4, ovvero gli oggetti necessari per aprire un Baule Dorato nel gioco che permette di ottenere oggetti potenti legati al livello del personaggio.

Diteci, cosa ne pensate di questa edizione da collezione?