“Skippy”: il progetto segreto di xAI che preoccupa i lavoratori, chiesti i dati biometrici

Secondo documenti interni e messaggi Slack analizzati da BI, decine di dipendenti hanno sollevato forti preoccupazioni e molti si sono rifiutati di partecipare, temendo per la propria privacy . Il progetto chiedeva ai lavoratori di registrare video da 15 a 30 minuti in cui simulavano conversazioni emotive , con l'obiettivo di raccogliere "dati imperfetti" utili a migliorare la capacità di Grok di interpretare reazioni reali e complesse.

La situazione è aggravata dalle recenti polemiche legate a Grok , tra cui risposte antisemite e la creazione di avatar controversi come Ani (assistente anime che flirta e si spoglia) e Rudi (panda rosso con modalità violenta). Alcuni lavoratori temevano che il proprio volto potesse essere usato per dire cose mai pronunciate . In un'azienda già scossa da scandali, molti hanno deciso di non firmare il modulo di consenso.

Sebbene xAI avesse garantito che i video non sarebbero stati diffusi esternamente e non sarebbero serviti a "creare versioni digitali dei partecipanti", la promessa di un uso "perpetuo" dei dati ha messo a disagio molti dipendenti.

Le linee guida per chi ha deciso di partecipare

Per coloro che hanno invece partecipato, xAI ha fornito linee guida dettagliate: evitare risposte brevi, mantenere il contatto visivo e usare script con domande provocatorie come "Manipoli mai le persone?" o "Usciresti con qualcuno che ha figli?". La raccolta di dati biometrici, in un contesto già segnato da un attacco informatico a X, solleva interrogativi anche legali.

Elon Musk

In diversi stati americani sono in vigore leggi severe sulla privacy biometrica, che potrebbero mettere xAI sotto la lente delle autorità. Staremo a vedere come si evolverà la questione. Ciò che è certo, però, è che xAI non sta vivendo un momento di serenità e spesso le sue iniziative scaturiscono dei dibattiti molto accesi.