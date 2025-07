Il nuovo aggiornamento di sistema di PlayStation 5 permette di associare il DualSense a più dispositivi

Dopo anni di richieste da parte dei giocatori, finalmente Sony ha lanciato un aggiornamento del software di sistema di PlayStation 5 , ancora in beta, che consente di associare il controller a più dispositivi. Era ora, verrebbe da dire, visto che può essere utilizzato con una quantità enorme di dispositivi, come PC, Mac, smartphone e tablet. "Riteniamo che l'abilitazione della compatibilità delle nostre periferiche su più piattaforme crei un'esperienza di gioco più flessibile e senza interruzioni," si pu leggere nel post con l'annuncio.

Le novità

"Come parte di questo impegno, siamo entusiasti di annunciare che l'ultima beta dell'aggiornamento di sistema PS5 presenterà in anteprima una nuova funzionalità che consente ai controller wireless DualSense e ai controller wireless DualSense Edge di essere associati a più dispositivi contemporaneamente, rendendo più semplice il passaggio tra di essi senza la necessità di accoppiarli ogni volta."

PlayStation 5 con un DualSense

L'annuncio parla poi della modalità Power Saver, che consente ai giochi PS5 supportati di funzionare con un consumo energetico inferiore e di ridurre l'impatto ambientale. Sarà resa disponibile in un secondo momento.

Come detto, l'aggiornamento del DualSense è disponibile solo in beta. Quindi bisogna ricevere un invito per provarlo. Sony specifica anche che "alcune funzionalità disponibili durante la fase beta potrebbero non arrivare alla versione finale o potrebbero subire modifiche significative."

Quindi, il post passa a spiegare nel dettaglio le novità introdotte: "Fino ad ora, l'associazione era richiesta ogni volta che si collegava un controller wireless DualSense o DualSense Edge a un dispositivo diverso come PC, Mac e dispositivi mobili. Con questo aggiornamento, ora puoi registrare fino a quattro dispositivi contemporaneamente e passare facilmente da uno all'altro direttamente dal tuo controller. Ad esempio, puoi prendere il controller che usi con la tua PS5, quindi passare senza problemi a un PC per giocare ai giochi per PC o collegarlo a uno smartphone per goderti il Remote Play dalla tua PS5. Con questa maggiore flessibilità, puoi goderti i giochi più liberamente su più dispositivi."

Come si associa il controller a più dispositivi?

"Premendo una combinazione del tasto PS e di uno dei tasti azione (tasto triangolo/tasto cerchio/tasto croce/tasto quadrato), puoi assegnare un dispositivo allo slot desiderato.

Se un cavo USB è collegato al controller, scollegalo prima dell'associazione.

Assicurati che la barra luminosa e l'indicatore del giocatore sul controller siano spenti. Se sono accesi, tieni premuto il tasto PS finché non si spengono.

Tieni premuti uno dei tasti azione (triangolo, cerchio, croce o quadrato) e il tasto PS per oltre 5 secondi. La barra luminosa e l'indicatore del giocatore lampeggeranno due volte.

Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo e seleziona l'opzione per aggiungere dispositivi Bluetooth. Il tuo dispositivo rileverà i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

Seleziona il tuo controller dai dispositivi rilevati. La barra luminosa si accende e le luci dell'indicatore del giocatore lampeggiano in base al numero di slot.

Come si cambia dispositivo?

Una volta che il dispositivo è registrato sul controller, puoi passare da un dispositivo all'altro premendo il tasto PS e i tasti azione (triangolo, cerchio, croce o quadrato) corrispondenti a uno slot. Puoi farlo quando il controller è acceso o spento.

Accendi il dispositivo a cui desideri connetterti.

Tieni premuti uno dei tasti azione e il tasto PS per circa 3 secondi. Quando la barra luminosa e l'indicatore del giocatore lampeggiano, rilascia entrambi i pulsanti. La barra luminosa si accende e le luci dell'indicatore del giocatore lampeggiano in base al numero di slot.

Numero Slot Pulsante utilizzato Luci indicatore giocatore Dispositivo connesso (Esempio)** Slot 1 Tasto PS e Tasto Triangolo Una luce accesa PS5 Slot 2 Tasto PS e Tasto Cerchio Due luci accese PC Windows Slot 3 Tasto PS e Tasto Croce Tre luci accese Mac Slot 4 Tasto PS e Tasto Quadrato Quattro luci accese iPhone

Vediamo anche come funziona il Power Saver per i giochi:

In SIE, siamo impegnati nel piano ambientale "Road to Zero" di Sony, lanciato nel 2010, che include il raggiungimento di emissioni nette di gas serra (GHG) pari a zero entro il 2040***. Esploriamo costantemente come possiamo contribuire a questi obiettivi attraverso i nostri prodotti e servizi. Con questo aggiornamento, potresti notare una nuova opzione nel menu delle impostazioni chiamata Power Saver. Sebbene questa funzione non sarà disponibile durante la fase beta, una volta lanciata ufficialmente, i giochi PS5 supportati ridurranno le prestazioni e consentiranno alla tua PS5 di ridurre il consumo energetico quando la funzione è abilitata, facoltativamente, dai giocatori. Se non abilitata, o se i giochi non supportano la funzione, le prestazioni non verranno ridotte e il consumo energetico non sarà ridotto."

Più dettagli in merito saranno forniti in seguito.