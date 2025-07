Annunciati due bundle di PS5 e DualSense a tema Ghost of Yotei in edizione limitata

A margine dello State of Play monografico dedicato a Ghost of Yotei, Sony e Sucker Punch hanno svelato una linea in edizione limitata ispirata al gioco, che include bundle per PlayStation 5, coperture personalizzate per la console e modelli esclusivi del controller DualSense. Potrete ammirarle nel trailer qui sotto.

In particolare ci sono due bundle. La PS5 - Ghost of Yotei Gold Limited Edition include una versione speciale della console che presenta una decorazione dorata che raffigura il Monte Yōtei e motivi legati al viaggio di Atsu, con un sigillo inciso sul retro che riprende le forme iconiche di PlayStation. Il DualSense abbinato mostra la silhouette della protagonista sul touchpad, con impugnature decorate.

La PS5 - Ghost of Yotei Black Limited Edition, sarà invece acquistabile esclusivamente tramite lo store ufficiale direct.playstation e presenterà gli stessi motivi della versione dorata, ma con una livrea completamente nera. Entrambe le versioni includono una PS5 Slim con lettore disco, un DualSense wireless coordinato e una copia digitale del gioco, con contenuti bonus come una maschera esclusiva in-game e sette avatar PSN dedicati ai membri dei Sei di Yōtei