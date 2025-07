Sea of Thieves: il grosso aggiornamento Custom Seas con i server privati ha un periodo di uscita

Il nuovo Community Direct di Sea of Thieves andato di recente in scena su YouTube da parte di Rare ha parlato in maniera più estesa di Custom Seas, ovvero un grosso aggiornamento che consentirà l'apertura di server privati e dunque una personalizzazione quasi totale dell'esperienza di gioco.

Questo nuovo sistema verrà prima testato ampiamente un alpha nel corso di quest'anno, per poi essere lanciato in maniera ufficiale e definitiva nel 2026, ma ancora senza una tempistica precisa, considerando che ci sarà molto da provare e affinare in questi mesi prima di raggiungere la versione completa.

In questo modo, Sea of Thieves può diventare un sandbox ancora più libero e ricco, lasciando ai giocatori la possibilità di stabilire proprie regole e caratteristiche con cui affrontare la navigazione e l'esplorazione delle isole.