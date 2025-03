Rare e Bungie uniscono le forze per un crossover di Sea of Thieves a tema Destiny 2

La novità è stata annunciata con un trailer, che trovate qui sotto. Come possiamo vedere nel filmato questa collaborazione introdurrà i cosmetici "Lightbearer" che per l'appunto sono ispirati all'MMO di Bungie.

Confermando alcune indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, Rare ha svelato di aver unito le forze con Bungie per proporre ai giocatori di Sea of Thieves un crossover con Destiny 2 , con una serie di elmenti per la personalizzazione da sbloccare con l'ultimo aggiornamento disponibile da ora su tutte le piattaforme all'interno del Neogzio di Sea of Thieves.

Un trailer presenta i nuovi contenuti a tema Destiny 2

Ad esempio, tra i contenuti aggiunti vediamo una bandiera con il logo di Destiny 2, vele adornate con il simbolo dello Spettro, che ritroviamo anche come polena, effetti "spaziali" per il fuoco dei cannoni, nonché una skin del Ramingo, armi futuristiche e altro ancora.

"Anche se potrebbe non sembrare una scelta ovvia per un crossover di Sea of Thieves, le classi e il gioco cooperativo di Destiny presentano un legame "simile a quello di un equipaggio" che ci è sembrato molto adatto, insieme a un'iconografia sorprendente, a uno stile artistico vivido e a un senso di miticità nel tono e nella portata", ha dichiarato Adam Park di Rare.

"Lavorare con Bungie per portare Destiny 2 in Sea of Thieves è stato un processo creativo ricco e profondamente collaborativo. Dai primi schizzi concettuali alla finalizzazione di progetti che onorassero entrambi gli universi, ogni passo ci ha sfidato a pensare in modo diverso. Abbiamo esplorato come gli elementi iconici di Destiny potessero essere reimmaginati attraverso la lente di Sea of Thieves, traducendo il tono, il linguaggio visivo e il carattere in qualcosa di fresco ma inconfondibilmente fedele. Ha spinto i nostri team in modo creativo nel miglior modo possibile, e il risultato è qualcosa di cui siamo davvero orgogliosi!".

Il nuovo equipaggiamento fa parte dell'aggiornamento di Sea of Thieves di marzo che va ad arricchire ulteriormente l'aggiornamento stagionale aggiungendo lance da caccia, fauna ambientale e miglioramenti delle prestazioni, oltre ad altre modifiche e cambiamenti.