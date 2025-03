MSI Cyborg 15 AI con RTX 4060 in sconto per le Offerte di Primavera

Durante le Offerte di Primavera su Amazon, è disponibile il MSI Cyborg 15 AI A1VFK-005IT, uno dei portatili da gaming più richiesti della fascia alta. Il prezzo è sceso a 1.099,00€, rispetto ai 1.343,78€ di listino. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Questo notebook monta un processore Intel Core Ultra 7 155H , abbinato a una GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 da 8 GB GDDR6, il tutto affiancato da 16 GB di RAM DDR5 a 5200MHz e 1TB di SSD PCIe 4.0, per garantire reattività estrema anche sotto carichi intensi. Il display da 15,6 pollici Full HD con refresh rate a 144Hz rende ogni movimento fluido, ideale per gli eSport e il gaming competitivo.

Prestazioni avanzate per gamer e creator

Il design è uno dei punti forti: il telaio ha elementi traslucidi che rivelano parte dell'interno, in stile cyberpunk, e la tastiera è retroilluminata RGB a 4 zone, perfetta per il gioco notturno. È dotato di sistema di raffreddamento Cooler Boost, con pipe condivise tra CPU e GPU, per mantenere alte le prestazioni anche durante le sessioni più lunghe.

Il notebook in offerta

Il Cyborg 15 AI è inoltre compatibile con Wi-Fi 6E, ha una webcam posizionata in alto, e viene venduto con Windows 11 Home preinstallato. Da segnalare che è coperto da 2 anni di garanzia anche con Partita IVA, rendendolo una scelta valida anche per chi lavora con il gaming o la creazione di contenuti.