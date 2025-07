Annunciato il Community Direct di Sea of Thieves, con tutte le novità in arrivo per il gioco

RARE ha annunciato il Community Direct di Sea of Thieves, il suo live service a tema piratesco, che si svolgerà il 10 luglio alle ore 16:00. Sarà l'occasione per parlare di tutte le novità relative al gioco in arrivo nei prossimi mesi.

Come sottolineato, si tratta del primo evento del genere per Sea of Thieves, che ormai vive di vita propria.