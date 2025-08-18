PS VR2: l’esperienza in realtà virtuale di Sony arriva in sconto su AliExpress

Il visore Sony PlayStation VR2 è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 421,25€ scende a 366,25€ grazie al coupon MULTI55 (o, in caso siano terminati, al coupon ITBTS55), che garantisce uno sconto di 55€. I codici sono validi dal 18/08 al 27/08, utilizzabili una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte. Acquista qui PS VR2 in offerta.

Il visore integra due schermi OLED ad alta risoluzione che offrono immagini nitide e colori vividi, con una fluidità che amplifica la sensazione di trovarsi dentro il gioco. Grazie al tracking oculare e ai controller Sense inclusi, ogni movimento viene rilevato con precisione, creando un'interazione immediata e naturale.