In una situazione simile, infatti, il franchise Microsoft potrà senza dubbio esprimere appieno tutto il proprio potenziale , e a questo punto si tratta di uno scenario assolutamente plausibile.

Rhys Elliott, capo della divisione market analysis presso Alinea Analytics, si è chiesto cosa succederà quando il prossimo episodio di Forza Horizon debutterà in contemporanea su PC, PS5 e Xbox .

Stando a un grafico realizzato da Alinea Analytics, Forza Horizon 5 per PS5 sta vendendo al doppio della velocità di Sea of Thieves e molto più rapidamente rispetto a Indiana Jones e l'Antico Cerchio.

Una seconda giovinezza

Disponibile dal 29 aprile, la versione PS5 di Forza Horizon 5 include tutti gli aggiornamenti pubblicati nel corso del tempo, presentandosi dunque fin da subito in una forma smagliante e dando il meglio di sé su PS5 Pro, com'era lecito attendersi.

A poche ore dall'annuncio di Gears of War: Reloaded per PC, PS5 e Xbox Series X|S, non resta che da chiedersi quale sarà la prossima esclusiva Xbox ad approdare sulla piattaforma Sony. Senua's Saga: Hellblade 2?