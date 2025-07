Forza Horizon 5 su PS5 sembra aver raggiunto vendite notevoli già nel primo mese, per un curriculum

In questo caso si parla di un curriculum di uno sviluppatore di Turn 10 che ha collaborato allo sviluppo di Forza Horizon 5 e in particolare della conversione su PS5, il quale riporta che il gioco ha venduto 2 milioni di copie solo per quanto riguarda il primo mese di lancio.

Non avendo dati precisi al riguardo, per il momento possiamo affidarci a vari indizi per capire l'andamento di Forza Horizon 5 su PS5 , che comunque sembra essere molto positivo visto che un'altra fonte conferma vendite notevoli già nel primo mese per il gioco di corse Xbox sulla console Sony.

Un dato in linea con altre stime

Il curriculum di "Harrison B.", game designer presso Turn 10 Studio, riporta dunque che, nel primo mese di lancio, Forza Horizon 5 su PS5 ha raggiunto i 2 milioni di copie vendute, ma nel frattempo potrebbe avere ampiamente superato la quota, considerando che è passato del tempo.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In attesa di dati ufficiali, questo non fa che confermare come il gioco di Playground Games e Turn 10 sia stato accolto in maniera estremamente positiva anche dai giocatori della console Sony, su cui in effetti mancava un esponente dei giochi di corse arcade di questo calibro.

Tra le varie uscite multipiattaforma di Xbox Game Studios, Forza Horizon 5 risulta dunque particolarmente strategico, così come era successo anche con Sea of Thieves, in quanto rappresenta qualcosa di relativamente nuovo nell'ambito PlayStation, ottenendo in questo modo una risposta positiva da parte degli utenti.

Nel frattempo, a proposito di Turn 10, il team è stato tra i più colpiti nei licenziamenti inferti da Microsoft alle divisioni interne, tra le quali c'è anche Xbox Game Studios. Questo fa pensare addirittura a una conclusione per la serie Forza Motorsport, con il team che sarebbe stato spostato a supporto di Forza Horizon, ma non ci sono ancora informazioni ufficiali al riguardo.