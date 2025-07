World's End Club è ora disponibile a sorpresa su PS5

World's End Club è disponibile da oggi anche su PS5 al prezzo di 24,99€, presentando tutti i contenuti e le caratteristiche delle versioni complete uscite in precedenza su PC e Nintendo Switch, in attesa di capire se sia in arrivo anche su Xbox.

Dopo gli inequivocabili segnali emersi nei giorni scorsi, World's End Club è infine disponibile su PS5 , praticamente a sorpresa , considerando che non c'è stato alcun annuncio ufficiale diffuso in precedenza da parte degli sviluppatori o del pubisher.

Una strana e affascinante avventura

Gli autori sono Kotaro Uchikoshi e Kazutaka Kodaka, rispettivamente creatori della serie Zero Escape e Danganronpa, cosa che rende questo titolo particolarmente interessante, visto quello che promettono due menti del genere poste al lavoro su un progetto comune.

In effetti, World's End Club manifesta molte caratteristiche tipiche dei due autori: anche in questo caso da una premessa presumibilmente tranquilla emerge una situazione decisamente inquietante, con i giovani protagonisti che si ritrovano immersi in un gioco sadico e poi in un ulteriore mistero ancora più grande.

A differenza delle precedenti, questa avventura si svolge però in una strana struttura bidimensionale a scorrimento, con tanto di combattimenti ed enigmi da risolvere, oltre a varie scelte da intraprendere in questo particolare viaggio di formazione alle prese con sfide apocalittiche.