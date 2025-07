World's End Club pare sia in arrivo su PS5: è una strana avventura dagli autori di Zero Escape e Dangaronpa

Sembra proprio che World's End Club sia in arrivo anche su PS5, considerando che la pagina ufficiale dedicata al gioco è comparsa sul PlayStation Store, nonostante non ci sia stato ancora alcun annuncio ufficiale al riguardo.

Come potete vedere a questo indirizzo, il PlayStation Store segnala già la presenza di World's End Club in arrivo per PS5, sebbene ancora senza una data di uscita e con dettagli ancora vaghi, ma con una sinossi completa che fa riferimento al gioco già uscito su PC, Nintendo Switch e piattaforme Apple.

Nel caso non lo conosciate, si tratta di una nuova e bizzarra avventura da parte di Kazukata Kodaka e Kotaro Uchikoshi, ovvero le due menti creative dietro a serie come Zero Escape e Dangaronpa, cosa che rende questo titolo un osservato speciale per tutti coloro che apprezzano i puzzle e i thriller strani e coinvolgenti.