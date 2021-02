World's End Club, dagli autori di Zero Escape e Dangaronpa, arriva su Nintendo Switch

World's End Club arriva infine anche su Nintendo Switch, annunciato nel corso del recente Nintendo Direct come versione completa della particolare avventura dagli autori delle serie Zero Escape e Dangaronpa.

C'è ora una data di uscita per World's End Club su Nintendo Switch, ovvero il 28 maggio 2021, annunciata con il nuovo trailer di presentazione diffuso in occasione del Direct di ieri sera. Il gioco era stato già distribuito in precedenza su Apple Arcade come esclusiva temporale, e proprio in tale forma ne abbiamo pubblicato una recensione qualche mese fa.

I produttori Kotaro Uchikoshi e Kazutaka Kodaka sono tornati con un nuovo gioco che porta con sé le caratteristiche tipiche delle loro produzioni precedenti ma anche qualcosa di nuovo. World's End Club mette in scena un'intensa e incantevole storia di amicizia tra ragazzi e ragazze, ma che non rinuncia a una grande dose di mistero e inquietudine, tra mondi post-apocalittici, visioni terrificanti, minacce e tradimenti.

Il "Go-Getters-Club," un gruppo di studenti disadattati di tutto il Giappone, resta intrappolato in uno strano parco a tema durante una gita. Per risolvere il mistero della loro condizione e fuggire, devono partecipare a un "Gioco del destino" che metterà alla prova la loro amicizia.

Questa è la premessa iniziale del gioco, ma i colpi di scena sono all'ordine del giorno e il gioco passerà da un tema all'altro in maniera alquanto inaspettata, alternando momenti romantici e spensierati da viaggio di formazione giovanile e situazioni di pericolo impellente e toni quasi horror.

Tu e gli altri 11 membri del Go-Getters Club partite per un avvincente viaggio attraverso il Giappone, vivendo un'avventura che combina azione a scorrimento orizzontale con una trama ricca di suspense. Mentre ti fai strada verso casa, a Tokyo, dovrai affrontare sfide e mostri sia da solo che con il resto del gruppo.

World's End Club arriverà su Nintendo Switch il 28 maggio, vediamo dunque il nuovo trailer di presentazione pubblicato in occasione del Nintendo Direct.