World's End Club, la recensione

A prescindere dalla valutazione che può essere fatta al termine di questa recensione di World's End Club, chiunque abbia voglia di qualcosa di originale e dal gusto fortemente nipponico su Apple Arcade dovrebbe probabilmente provare questo gioco di Izanagi Games. Il progetto proviene dalle (distorte) menti di Kotaro Uchikoshi, creatore della serie Zero Escape, e Kazutaka Kodaka, autore di Danganronpa, ovvero un vero e proprio dream team se si vuole costruire un gioco in grado di unire inquietudine da thriller psicologico, spirito anime e un pizzico di ironia nipponica, cosa che traspare piuttosto bene da World's End Club, che in più aggiunge a tutto questo una caratterizzazione apparentemente infantile, con il risultato di rendere ancora più angoscianti alcune situazioni. D'altronde il background dei due autori emerge chiaramente fin dalle premesse e dai primi minuti della storia, quando una situazione apparentemente quotidiana e gioiosa si trasforma in un incubo dai toni allucinati.





In una classe di una scuola elementare di Tokyo è stato creato il "club dei temerari", composto da ragazzini dalle caratteristiche e personalità peculiari, ma apparentemente nei limiti dell'ordinario. Durante una tranquilla gita scolastica alle porte della capitale nipponica, un cataclisma sconvolge la realtà e trasferisce tutti i ragazzi in una sorta di incubo ad occhi aperti: al loro risveglio si ritrovano intrappolati in un luna park subacqueo e costretti a giocare a un inquietante "Gioco del Destino" che li costringe a combattere l'uno contro l'altro, per poi scoprire una realtà ancora più angosciante una volta riconquistata la libertà in superficie. Senza approfondire troppo per non incappare in spoiler, la premessa è che questi bambini si ritrovano in una sorta di mondo post-apocalittico e in un luogo lontano da casa, costretti a percorrere una lunga marcia di 1200 chilometri in un ambiente che cela minacce ovunque.

In una situazione così disperata, tuttavia, si risvegliano in loro degli strani poteri, che rendono ogni bambino dotato di abilità straordinarie e svelando progressivamente il vero ruolo del Club dei Temerari in questo nuovo mondo in rovina e dominato da forze metafisiche e sconosciute.