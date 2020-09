Il Cortocircuito, la nuova stagione riparte con il botto: si parla di Xbox Series S e X e degli annunci di Ubisoft

"Cos'è la vita? Un delirio. Cos'è la vita? Finzione, ombra, illusione. E il più gran bene è niente; ché tuta la vita è un sogno; e sogno sono i sogni" Oppure è il Cortocircuito, che torna oggi con la prima puntata della nuova stagione, piena di incredibili novità! Tipo... eh... non siamo preparati, ma qualcosa di diverso dal solito dalle 15:00 alle 16:30 accadrà sicuramente. O anche no. Ci penseranno comunque Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino a farvi tornare la solita voglia di cilicio che prende a chiunque veda una puntata completa della nostra rubrica settimanale.

Ecco gli argomenti odierni:

Xbox Series X e Series S: ormai conosciamo metà next-gen

Siamo soddisfatti degli annunci di Microsoft? Quali prospettive aprono per il futuro? Come risponderà Sony? L'argomento è molto vasto, ma l'affronteremo con la solita competenza (nessuna) e completezza (pochina anche qui).

Ubisoft Forward: gli annunci ci hanno soddisfatti?

Commentiamo gli annunci dell'Ubisoft Forward e cerchiamo di decidere se Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake sia una grande operazione o se la faccia del principe faccia solo venire voglia di farlo morire in malo modo, riavvolgere il tempo, e farlo rimorire in malo modo.

Potrete interagire con noi in chat, nei commenti a questa notizia o sul gruppo Telegram ufficiale de Il Cortocircuito, dove troverete tanti altri appassionati con cui chiacchierare.

Accedendo al gruppo Telegram avrete inoltre la possibilità di inviare domande tramite registrazioni audio: oggi ne faremo ascoltare parecchie durante la puntata, quindi occhio!