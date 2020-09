Fortnite, trofeo di Wolverine a Moli Molesti: come trovarlo facilmente

La nuova sfida di Wolverine è ora disponibile su Fortnite Capitolo 2 Stagione 4: si chiama trova il trofeo di Wolverine a Moli Molesti e se state leggendo questo articolo è perché probabilmente avete bisogno di un'ottima guida per completarla subito, rapidamente e facilmente. Siete nel posto giusto.

Le sfide di Wolverine sono un po' particolari: vengono rilasciate ad una certa distanza l'una dall'altra, ma non rientrano nel set settimanale; e dunque neppure trova il trofeo di Wolverine a Moli Molesti fa parte delle sfide della Settimana 3, di cui vi abbiamo già parlato. Sia come sia, come completare la missione facilmente? Presto detto: basterà atterrare nei pressi dei Moli Molesti (ma non nel centro della città) e recarsi in un'abitazione specifica.

In realtà la posizione che state cercando precede le due gru, ed è proprio al limite sud di Moli Molesti, tanto che spesso la casa neppure viene visitata dai giocatori; è quella dotata di un piccolo molo. Al suo interno troverete una stanzetta più piccola, e nella stanzetta una scatola di legno. Rompete la scatola e magicamente comparirà sullo scaffale il trofeo di Wolverine.

Ora non vi resta che interagire con questo oggetto, ed ecco fatto: avrete completato la missione, ottenendo così il dorso decorativo del personaggio Marvel (non ancora approdato, con la sua skin, su Fortnite Stagione 4). Il video qui di seguito riportato riassume brevemente ciò che abbiamo spiegato: seguitelo passo passo e non avrete alcun problema.