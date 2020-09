Fortnite, dove trovare la schermata di caricamento presso un punto pattuglia Quinjet

Trova la schermata di caricamento presso un punto pattuglia Quinjet è una delle nuove sfide di Wolverine di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4: assieme alle sfide standard della Settimana 2, è ora disponibile per il completamento da parte dei possessori del pass battaglia stagionale. E questa guida vi aiuterà a completarla in fretta.

Dove trovare la schermata di caricamento presso un punto pattuglia Quinjet? Incredibile a dirsi, dovrete recarvi presso un Quinjet. Potreste comunque non sapere di cosa si tratti, se non avete mai visto un film Marvel o letto un fumetto in tema. A partire dalla Stagione 4, all'inizio di ogni partita di Fornite alcuni jet dello S.H.I.E.L.D. atterranno sulla mappa: tre o quattro, non di più.

Per completare la missione dovrete atterrare presso uno di questi jet (a scelta, è indifferente) poi interagire con uno schermo nei paraggi. Individuerete facilmente la zona grazie al fumo blu che si leva dal terreno della mappa di gioco di Epic Games; inoltre anche dai piccoli simboli di aerei indicati proprio sulla mappa nei primi minuti della partita.

Ma per evitare qualsiasi tipo di problema, eccovi un pratico video da seguire passo passo. Le sfide di Wolverine permetteranno nel prossimo futuro di ottenere l'omonima skin Marvel.